Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов преди минути излезе с остър коментар в социалната мрежа, в който атакува президента Румен Радев заради позициите му по газовия договор с турската компания "Боташ", информирa Plovdiv24.bg. В публикацията си Трифонов определя политиката като "мръсна работа" и обвинява участниците в нея в лъжи и лицемерие. Основен акцент в изказването му е противоречието в изявленията на държавния глава относно икономическата полза от сключеното споразумение. Публикуваме мнението на Слави Трифонов без редкторска намеса:

Политиката е мръсна работа. Знам, знам какво ще ми кажете. Но това виждам отвътре, това виждам и отвън. И ще ви кажа защо е така.

Първо, защото повечето хора, които участват в политиката, са мръсници и второ, защото същите тези лъжат като за световно.

Е, добре де, замислете се. Днешният пример е историята с "Боташ". Кое е вярно сега - че това е един много изгоден договор за България, каквото твърдеше Румен Радев като президент, или че е много хубаво, че сега този договор е замразен за 15 месеца, каквото твърди Румен Радев като премиер?

На кой Румен Радев да вярвам?

И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз", теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?

Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България, и че, нямайте съмнение, на всички ще им се размине!

Общо взето, както ви казах - мръсна работа!