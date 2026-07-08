Управляващото мнозинство предлага провеждането на изборите да се осъществява изцяло чрез машинно гласуване, като 52-рото Народно събрание се захваща с промените в Изборния кодекс на ранен етап заради три вече внесени законопроекта. Новите правила ще бъдат приложени по време на предстоящите президентски избори, коментира бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова в телевизионно интервю.

Стартът на бюджетната процедура, дефиниран като приемане на "най-тежкия закон“, съвпада по време с обсъждането на изборните правила. Провеждането на дебати за три различни бюджета и Изборен кодекс в рамките на месец юли е определено от доц. Киселова като доста оптимистичен план. По нейни изчисления първият тур на президентските избори трябва да се проведе най-късно около 15 ноември, което изисква те да бъдат насрочени ориентировъчно до 15 септември, за да се спази законовият двумесечен срок преди изборния ден. Като нов момент в законодателството се откроява засилването на ролята на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), което налага внимателен прочит, предвид колективния характер на органа.

Политическият дебат се нажежава и около казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като се очаква Сметната палата да извърши проверки за евентуално деклариране на разходите за тези пътувания. Паралелно с това Конституционният съд трябва да се произнесе дали пътуването на Десислава Атанасова е било служебно командировано, или е имало частен характер, както и дали дипломатическият паспорт може да се използва по всяко време. Ситуацията се усложнява от публикуваното от нея опровержение за пътуване до Република Турция с такъв паспорт, тъй като при частно пътуване въпросите около случая се увеличават.

Според доц Киселова Конституционният съд изпитва ясна потребност от въвеждането на вътрешни правила, според които дипломатическите паспорти на 12-те съдии следва да се съхраняват от протокола, независимо от техните служебни пътувания. По отношение на кадровата политика пред Bulgaria On Air тя заяви, че на партия ГЕРБ "не им върви много“ с юристите, визирайки примери като Искра Фидосова, Даниел Кирилов и Десислава Атанасова, което изисква по-голяма взискателност към експертите.

Относно практиката адвокатски дружества да заплащат скъпи полети, беше пояснено, че такива кантори развиват международна и консултантска дейност, което прави подобно финансиране възможно при наличен договор с клиент. Провежданият разговор за корупционни практики и заобикаляне на санкциите по Глобалния закон трябва да бъде доведен докрай от министър Демерджиев с прецизни факти и точни удари. В противен случай пасивите ще останат за него, ако не успее да докаже тезата си за скрита форма на корупция или поне да установи административно нарушение за проверяваните лица заяви Киселова.