Камионът, който се запали на АМ "Тракия" по-рано днес в района на 88-ия километър в платното към Бургас, е бил управляван от мъж от Босна и Херцеговина. Това съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик. Тирът е превозвал рула с хартия, които в момента тлеят.

Именно поради тази причина магистралата периодично се затваря, за да продължат гасителните действия на пожарникарите. Това ще продължи до пълното потушаване на тлеещите останки от камиона. Призовават се шофьорите, попаднали в задръстването, да бъдат търпеливи и да шофират с повишено внимание.

Когато аутобанът е затворен, обходният маршрут е от пътен възел "Калугерово" по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. "Гелеменово", където автомобилите се включват отново на магистралата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".