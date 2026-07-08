Сигналите в социалните мрежи и медиите за необичайно високи цени в заведения по Южното Черноморие като парче торта за 18 евро и таратор за 9 евро, отговарят на истината, но сами по себе си не представляват нарушение. Това потвърди пред журналисти в Созопол Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации“ в Националната агенция за приходите (НАП). Тя обясни, че държавата няма правомощия да определя цените и ако потребителите са готови да плащат тези суми, това е въпрос на пазарен избор. Все пак търговците имат 5-дневен срок да докажат с документи, че поскъпването е икономически обосновано и се дължи на реални фактори. Истинският проблем за фиска обаче се оказа друг - масовото укриване на обороти.

Схема на плаж "Каваците“: Нефискални принтери вместо касови апарати

Паралелно с проверките на ценообразуването, данъчните установиха тежко нарушение в едно от най-посещаваните заведения на плаж "Каваците“. Там вместо задължителното фискално устройство е използван нефискален принтер, като по този начин продажбите са оставали напълно скрити от системата на приходната администрация.

На място веднага е изпратен оторизиран сервизен техник, който е извлякъл информацията от паметта на устройството. След детайлен анализ ще бъде определен действителният размер на неотчетения оборот и ще бъдат наложени сурови санкции, включително за неиздаване на касови бележки, тъй като предоставяните на клиентите бележки не представляват фискални бонове.

Черната статистика: Всяка трета проверка в Созопол е с нарушение

Данните от контролната кампания в Созопол показват сериозен спад във фискалната дисциплина. До момента в града са проверени 76 търговски обекта, като в 25 от тях (близо 33%) са констатирани нарушения. Най-честите схеми са неиздаване на касови бележки и драстични несъответствия между наличните пари в касата в брой и отчетените от устройствата обороти.

В национален мащаб картината не е по-различна. За периода от 29 юни до 6 юли т.г. НАП е извършила общо 650 проверки по Черноморието и във вътрешността на страната, като нарушения са открити в 226 от случаите.

Данъчните предупреждават: Проверки всеки ден и запечатване на обекти

От НАП алармират за тревожна тенденция за масово неиздаване на фискални бонове по морските ни курорти. От агенцията напомнят, че законът е безкомпромисен при повторно нарушение и позволява търговският обект да бъде запечатан.

Към момента в Созопол няма затворени заведения, но инспекторите вече разполагат с данни за няколко обекта, които през последната година са хванати в такова нарушение за втори път.

"Фактът, че един обект е проверен днес, не означава, че няма да бъде проверен отново още на следващия ден“, предупреди Митова.

Заради ниската дисциплина, НАП спешно командирова допълнителни екипи от вътрешността на страната, които да подсилят летния контрол по Черноморието. Паралелно с това вече се следи и за спазването на Закона за въвеждане на еврото, като в Созопол вече са изискани документи за цените от 50 търговски обекта.