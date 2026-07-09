В село Крумово официално започна изпълнението на проекта за реконструкция и облагородяване на парк "Могилата“, който има за цел да трансформира пространството и да осигури повече зеленина, прохлада и уют за жителите и гостите. Символичният старт на строителството беше даден съвместно от кмета на населеното място Стоян Минчев и кмета на обшина "Родопи" Павел Михайлов, информира Plovdiv24.bg.

Проектът предвижда мащабни инфраструктурни промени в парковата среда. В рамките на реконструкцията ще бъдат изградени изцяло нови пешеходни алеи с обща площ от около 600 кв.м. За сигурността и комфорта на посетителите в тъмната част на денонощието ще бъдат монтирани 16 стълба за ново парково осветление. В парка ще бъде поставена и нова чешма за питейна вода, а съществуващата ограда ще премине през ремонт, успоредно с изграждането на нови ограждащи елементи. След финализирането на строителните дейности достъпът до парка ще се осъществява през три входа, които ще бъдат оформени с впечатляващи арки.

Специално внимание в проекта е отделено на зоната около съществуващите паметници, която е оформена като малък мемориал в памет на 9 руски войници и двама офицери, загинали за освобождението на България в Руско-турската война. Това историческо място ще се превърне в красиво площадно пространство, като се предвижда полагането на паважна настилка и разполагането на пейки за отдих.

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На финалния етап от реализацията на обекта строителните дейности ще отстъпят място на екологичните подобрения. Предвижда се извършването на цялостно затревяване на свободните площи и засаждането на нова растителност, която включва 60 броя широколистни и иглолистни дървета. Чрез тези финални стъпки мястото ще придобие напълно нов облик и ще предложи съвсем различно усещане за отдих в селото.