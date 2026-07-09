Новоизграденият път към планинския манастир "Св. Петка“ край Асеновград беше официално открит днес, 9 юли, с празнична света литургия. Инфраструктурният обект осигурява напълно безопасно придвижване на леки, тежкотоварни и аварийни автомобили до Светата обител съобщиха за Plovdiv24.bg от кметската администрация. На официалната церемония присъстваха кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и заместник-кметът инж. Петър Петров, а службата беше отслужена лично от Пловдивския митрополит Николай.

Строителството е реализирано по проект "Изграждане на път с. Мулдава – манастир "Св. Петка - Мулдавска“, включително обръщалото. Финансовите средства за изпълнението са подсигурени изцяло от Инвестиционната програма за общински проекти от държавния бюджет.

Крайната обща стойност на целия обект възлиза на приблизително 2 170 000 евро, а общата дължина на завършената планинска отсечка е 1750 метра. Строителните дейности на терен обхванаха мащабни земни работи, подготовка на пътното легло, цялостно асфалтиране, както и изграждане на отводнителни съоръжения и канавки. За сигурността на движението са монтирани предпазни мантинели и е положена съответната вертикална и хоризонтална маркировка. Допълнително е изграден и нов паркинг, предназначен за леки автомобили и автобуси.

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Реализацията на проекта трайно разрешава дългогодишния проблем с рисковия достъп до манастира, като отваря възможности за развитие на активен поклоннически туризъм в района. Новата пътна мрежа гарантира бърза реакция на превозни средства със специален режим на движение при извънредни ситуации. Промяната е от критично значение за сигурността на комплекса, тъй като през 2010 година в манастира избухна голям пожар, който изпепели мащабна площ, а бързото потушаване на пламъците тогава беше изключително възпрепятствано именно заради липсата на адекватен и проходим път в планината.

Първата административна стъпка към решаването на проблема беше направена в началото на 2024 година, когато проектното предложение беше официално подадено. През октомври същата година Община Асеновград подписа и споразумението за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Реалната строителна дейност на терен стартира през февруари 2025 година с избрания изпълнител. Към днешна дата планинският път вече е напълно завършен, готов за експлоатация и официално въведен в действие.