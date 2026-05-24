Сериозна екологична авария е възникнала край Карлово, след като силното течение и повишеното ниво на река Стара река са отнесли входящата тръба на Пречиствателната станция за отпадъчни води в града. РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция са започнали спешна проверка на място, съобщава Plovdiv24.bg.
За инцидента са алармирали от ВиК- Пловдив и уточняват, че ремонтът е невъзможен, докато нивото на реката не спадне.
Към настоящия момент цялото количество непречистени отпадъчни води от Карлово се зауства директно в коритото на реката, което създава пряк риск от сериозно екологично замърсяване на водния басейн.
Институциите вдигнати под тревога
Директорът на екоинспекцията в Пловдив е провел спешни разговори с управителя на водното дружество и с директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район". Експерти от двете институции вече пътуват към компрометирания участък за извършване на контролна проверка, замервания и вземане на водни проби.
Екологичните рискове
Изливането на битови и промишлени отпадъчни води без пречистване крие сериозни рискове за биоразнообразието в района. Очаква се след приключване на огледа на място екоинспекцията да излезе с официални данни за щетите. Въпреки че аварията е предизвикана от природна стихия, по закон на водоснабдителното дружество вероятно ще бъдат наложени имуществени санкции за замърсяване на околната среда.
