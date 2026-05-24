Временно е затруднено движението по третокласния път III-866 Кричим – Девин в района на км 92. Причината за извънредната ситуация е внезапно свличане на голяма маса скали и земна пръст върху пътното платно, съобщават от АПИ за Plovdiv24.bg. Това е проблем, който често засяга това планинско дефиле при променливи метеорологични условия.

Ето какво трябва да знаят пътуващите в този участък в момента:

Трафикът на леки автомобили не е изцяло спрян, но се осъществява двупосочно само в една лента. Преминаването става бавно и с повишено внимание. Камионите и едрогабаритната техника изчакват на място, тъй като към момента те не могат да преминат през стеснения участък. На мястото на инцидента има екипи на Пътна полиция", които регулират движението.

Очаква се на терена да пристигне специализирана техника на пътноподдържащата фирма, която да започне разчистването на скалната маса и обезопасяването на скалния скат.