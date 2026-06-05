Стадион "Пловдив“ ще се превърне в сцена на българските традиции, детския смях и живото народно наследство тази неделя. Там ще се проведе Събор за български народни игри, който ще събере ученици от първи и втори клас от училищата на град Пловдив, както и деца на възраст от 6 до 10 години, желаещи да станат част от празника.

Събитието има за цел да върне децата към активните игри на открито, да ги запознае с богатството на българския фолклор и да покаже, че традициите могат да бъдат вдъхновяваща и съвременна част от тяхното ежедневие, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Българските народни игри са много повече от забавление. Те съхраняват историята, ценностите и духа на народа ни, възпитават чувство за принадлежност, уважение, съпричастност и любов към родината. Чрез тях децата се докосват до своите корени, развиват двигателната си култура и усвояват важни социални умения като работа в екип, взаимопомощ и честна игра.

Във време, когато електронните устройства все по-често заменят игрите на открито, инициативата предлага една истинска образователна иновация – повече движение, повече общуване и повече време сред връстници. Народните игри насърчават естествено-приложните движения – ходене, бягане, скачане и състезателни елементи, които развиват както физическите, така и умствените способности на децата, коментират организаторите от пловдивското ЧОУ "Бъдеще“.

По време на събора участниците ще играят едновременно на зелената площ на стадиона популярни български народни игри като "Кралю Порталю“, "Гърнета“, "Замръзване“, "На около селото“, "Пускам, пускам кърпа“ и "Опашчици“. Всички деца ще бъдат облечени в народни носии, което ще превърне събитието в истински празник на българския дух.

Организаторите очакват инициативата да допринесе за повишаване на мотивацията на учениците, за укрепване на връзката им с училището и за съхраняването на българските традиции сред младото поколение. Съборът има потенциала да се превърне в добър пример за образователните институции в региона и страната.

Партньори на събитието са Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Катедра "Физическо възпитание и спорт“, и Институт "Конфуций“ – София. Началото е от 9:30 часа на 7 юни 2026 г. на стадион "Пловдив“.