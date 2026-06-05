Стадион "Пловдив“ ще се превърне в сцена на българските традиции, детския смях и живото народно наследство тази неделя. Там ще се проведе Събор за български народни игри, който ще събере ученици от първи и втори клас от училищата на град Пловдив, както и деца на възраст от 6 до 10 години, желаещи да станат част от празника.
Събитието има за цел да върне децата към активните игри на открито, да ги запознае с богатството на българския фолклор и да покаже, че традициите могат да бъдат вдъхновяваща и съвременна част от тяхното ежедневие, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.
Българските народни игри са много повече от забавление. Те съхраняват историята, ценностите и духа на народа ни, възпитават чувство за принадлежност, уважение, съпричастност и любов към родината. Чрез тях децата се докосват до своите корени, развиват двигателната си култура и усвояват важни социални умения като работа в екип, взаимопомощ и честна игра.
По време на събора участниците ще играят едновременно на зелената площ на стадиона популярни български народни игри като "Кралю Порталю“, "Гърнета“, "Замръзване“, "На около селото“, "Пускам, пускам кърпа“ и "Опашчици“. Всички деца ще бъдат облечени в народни носии, което ще превърне събитието в истински празник на българския дух.
Организаторите очакват инициативата да допринесе за повишаване на мотивацията на учениците, за укрепване на връзката им с училището и за съхраняването на българските традиции сред младото поколение. Съборът има потенциала да се превърне в добър пример за образователните институции в региона и страната.
Партньори на събитието са Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Катедра "Физическо възпитание и спорт“, и Институт "Конфуций“ – София. Началото е от 9:30 часа на 7 юни 2026 г. на стадион "Пловдив“.
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