Ретро мото Пловдив 2026 под тепетата отваря врати утре и събира на едно място собственици, реставратори и почитатели на класическите мотоциклети от цялата страна, съобщиха организаторите за Plovdiv24.bg.

След успешното първо издание през 2024 година, събитието се завръща с още повече ентусиазъм и желание да съхрани и популяризира историята на мотоциклетизма. Посетителите ще могат да разгледат десетки ретро машини от различни епохи, марки и държави, всяка от които носи своя собствена история и характер.

Съборът не е просто изложение на мотоциклети. Той е среща на хора, обединени от любовта към класическите машини, реставрацията и свободния дух на мотористката култура. Очакват се участници от различни градове на България, които ще представят своите грижливо поддържани и реставрирани мотори.

Събитието ще се проведе на 6 юни 2026 г. в клубната къща на Vagabonds MC Пловдив, като началото е от 10:00 часа. Входът за посетители е свободен.

Организаторите са подготвили ден, изпълнен с интересни разговори, нови запознанства, много снимки и истинска ретро атмосфера. Целта е съборът да се превърне в традиция за Пловдив и да привлича все повече любители на класическите мотоциклети през следващите години.

Ако обичате мириса на бензин, звука на старите двигатели и машините с история, утре е денят да бъдете част от "Ретро-Мото Пловдив 2026 – Под Тепетата“.

Клубна къща Vagabonds MC – Пловдив

Начало: 10:00 ч.

Вход свободен

Не се чудете, а елате!