България и Гърция ще работят за дългосрочно уреждане на използването на трансграничните водни ресурси за напояване, заявиха българският министър-председател Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след разговори в София вчера.

Двамата лидери обсъдиха бъдещо сътрудничество за управлението на водите от водосборите на реките Арда и Марица, както и разширяване на енергийното, транспортното и отбранителното партньорство между двете държави.

Мицотакис подчерта необходимостта от стабилна и дългосрочна рамка, която да позволи планиране на инвестиции в напоителна и водна инфраструктура, като посочи, че темата е пряко свързана със земеделието и адаптацията към климатичните промени.

Разговорите се провеждат след изтичането през 2024 г. на споразумението от 1964 г., по силата на което България осигурява регулирани водни количества от река Арда за напояване на земеделски площи в Северна Гърция. Споразумението е било свързано с финансови и репарационни въпроси след Втората световна война и е предвиждало около 186 млн. куб. м вода годишно.

След преговори през 2024–2025 г. двете страни се договориха за преходна рамка от 5 години, според която България продължава да управлява и регулира водите чрез каскада "Арда“ като платена услуга, докато Гърция развива собствена инфраструктура за съхранение.

По действащия режим водите от Арда ще продължат да се използват за напояване в Гърция за ограничен период, докато Атина изгражда алтернативни съоръжения за намаляване на зависимостта от българската инфраструктура.

По този повод думата взе известният пловдивски фермер Красимир Кумчев, който озаглави поста си във Фейсбук "Водата, глупако, водата". Plovdiv24.bg го публикува без редакторска намеса:

Вчера е имало среща между министър-председателя Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. Ключовото изречение в изказването на Мицотакис е:

"Бих искал да подчертая нуждата от дългосрочно споразумение за трансграничните води на Арда, Струма и Марица“.

След като допреди година плащахме репарации на Гърция именно с тези води, днес те отново се превръщат в първостепенно искане на гръцката страна.

Когато Румен Радев се срещне с Реджеп Ердоган, без никакво съмнение предричам, че главното, което ще ни бъде поискано и от турска страна, ще бъдат отново водите.

Този път – тези на Марица, Арда и Тунджа. Ердоган, както и Мицотакис, не искат нищо друго, освен водата ни!

Умни държавници!

Мисля, че са малко хората, които публично са заявявали позиция за това каква следва да бъде българската политика по този въпрос. Може и да са повече, но за другите не се сещам.

Именно затова вече години наред защитавам една от основните части на Плана Кумчев – изграждането на множество микроязовири в цялата страна и прокарването на национална подземна водна магистрала с разклонения до всички земеделски райони на България.

Това не е проект за един мандат. Ще струва милиарди. Но е проект с хоризонт от поне 200 години напред.

Държавите, които ще имат вода, ще имат земеделие, храна и сигурност. Държавите, които нямат вода, ще бъдат зависими от всички останали.

Затова съм убеден, че след енергийните спорове на Европа идва следващият голям въпрос – водата. И не само за България. За целия континент. И за света.

Надявам се, че това българско правителство разбира значението на този въпрос и ще постави началото на един национален воден проект с хоризонт не за един мандат, а за следващите поколения.