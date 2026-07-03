Една от най-обичаните и енергични поп изпълнителки у нас, Михаела Филева, избира култовия Младежки хълм в Пловдив за първа, ударна спирка от дългоочакваното си лятно турне.

На 10 юли от 20:00 ч. под откритото небе на Plovdiv STAGE PARK ще споделим нейната чиста енергия, танци и емоции, които се помнят дълго.

Михаела е момичето с космически глас, заразителна усмивка и силно сценично присъствие, което я утвърди като един от най-влиятелните и разпознаваеми артисти на съвременната българска поп сцена. С уникалния си стил, смесващ модерни бийтове и силни текстове, тя печели сърцата на феновете (и десетки музикални награди) вече години наред. Тя е пример за това как талантът, съчетан с много труд и свежо младежко излъчване, създава истински идоли.

В рамките на двучасов супер концерт Михаела ще изпее на живо тракове, които всички знаем наизуст и пеем с цяло гърло. Подгответе се за абсолютните хитове: "Опасно близки", "И аз съм тук", "Латино сеньорита", любимите ни: "Инкогнито", "Приливи и отливи" и "Буря в чаша вода" и много други.

Заедно с нея на голямата открита сцена ще излязат и топ музикантите от бандата ѝ, които ще вдигнат градуса на купона на макс: Александър Обретенов (бас), Васил Вътев (ударни), Васил Крумов (китара) и Краси Тодоров (пиано).

Организаторите от Манифест Мюзик ЕООД съветват да дойдете час-два по-рано, за да хванете залеза и да се настроите за парти. Plovdiv Stage Park е подготвил супер зони за отдих, разнообразие от вкусна храна и освежаващи летни напитки.

Важно за локацията и комфорта: Събитието е напълно достъпно за всеки. За хората, които се нуждаят, са предвидени седящи места. При нужда от съдействие за настаняване на хора с увреждания, можете предварително да се свържете на: info@plovdivstagepark.com.

Пловдив дава старта, но лятото тепърва започва! Следващите спирки от турнето на Михаела са София – 23.07., Варна – 31.07 и Бургас – 01.08.

Билетите за концерта в Пловдив вече са в продажба в мрежите на Eventim.bg и livepass.bg. Вземете приятели, заредете се с добро настроение и нека заедно направим 10 юли незабравим!