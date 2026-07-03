За осма поредна година обичаният фестивал "Включи квартала – театър в парка" ще изведе изкуството извън конвенционалните зали и ще го пренесе директно в зелените сърца на пловдивските квартали. От 6 до 14 юли 2026 г. пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на избрана селекция от театрални спектакли на открито с вход свободен.

Тазгодишното издание на фестивала обещава много смях, размисъл и забавление за цялото семейство със следните заглавия:

Акценти в програмата:

"Мечтатели в Абсурдистан" Двама млади артисти мечтаят да се занимават с изкуство, но съдбата им е отредила труден път – да бъдат родени в началото на 90-те години в Абсурдистан. Това е държава с неопределено време, политики и история – ера на мутри и схеми, в която "културата" е непозната словоформа. Едно пътешествие в безкрайния "Преход" от абсурди, пропаганда и страхове, от който единственият начин да се измъкнеш е с усмивка. Защото циркът няма спирка и продължава и до днес. Заповядайте да помечтаем, да се посмеем заедно и да видим колко от вас са израснали като нас!

"Има ли живот след брака" (с участието на Лили Сучева и Стефан Иванов) Интелигентна интерактивна комедия по разказите на Луи, която поставя под лупа вечния въпрос за любовта след "завинаги". В изпълнение на Лили Сучева и Стефан Иванов оживяват смешни, болезнено точни и до болка познати истории за мъжко-женските взаимоотношения. Форматът е жив, директен и провокиращ – четем разкази, смеем се, разпознаваме себе си, а понякога и човека до нас. Спектакълът задава правилните въпроси с чувство за хумор, самоирония и фин психологически нюанс. Предупреждение: възможни са пристъпи на неконтролируем смях и неловко кимане в тъмното с мисълта: "Да, точно така е!"

"Не,нормален" (моноспектакъл на Методи Вълчев) Компилация в седем откъса от емблематичните пиеси "С глава срещу стената" и "Секс, наркотици и рок енд рол" на Ерик Богосян. Спектакълът ще ви отведе на вълнуващо пътешествие в усоите на човешката патология.

За най-малките:

"Хвърчащи приказки" – специални детски представления, които ще подарят вълшебни моменти на малчуганите в съботните и неделните дни.

Програма по дни и локации:

06.07.2026 г. (понеделник) | 20:30 ч. "Мечтатели в Абсурдистан" – район Западен, парк "Ружа"

07.07.2026 г. (вторник) | 20:30 ч. "Мечтатели в Абсурдистан" – район Тракия, парк "2019" (до Lidl)

08.07.2026 г. (сряда) | 20:30 ч. "Има ли живот след брака" – район Източен, парк "Каменица 2"

09.07.2026 г. (четвъртък) | 20:30 ч. "Има ли живот след брака" – район Централен, Градска градина (между ул. "Бетовен" и ул. "Хр. Г. Данов", пред район "Централен"-EVN)

11.07.2026 г. (събота) | 10:30 ч. "Хвърчащи приказки" (детско представление) – район Тракия, парк "2019" (до Lidl)

11.07.2026 г. (събота) | 18:30 ч. "Хвърчащи приказки" (детско представление) – район Южен, кв. Кючук Париж, парк "Белите брези"

12.07.2026 г. (неделя) | 18:30 ч. "Хвърчащи приказки" (детско представление) – район Северен, кв. Кършияка, парк "Рибница"

13.07.2026 г. (понеделник) | 20:30 ч. "Не, нормален" – район Южен, парк "Райчо Кирков" ("Студенец"), до детска градина "Зорница"

14.07.2026 г. (вторник) | 20:30 ч. "Не, нормален" – район Северен, кв. Кършияка, парк "Рибница"

Важна информация за посетителите: Всички събития са с ВХОД СВОБОДЕН! Организаторите съветват: "Носете си нещо за сядане и доброто си настроение! Очакваме ви!"

Събитието се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.