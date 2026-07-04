Любимият летен фестивал "Кино под звездите“ се завърна в Пловдив за своето шесто поредно издание. От 17 юни до 30 юли градските паркове и открити пространства се превръщат в огромни киносалони под открито небе. Традиционно събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г., финансирано по Компонент 1 - "Фестивали и значими събития“.

Всички прожекции в програмата са със свободен вход за жителите и гостите на града, а началният час на филмите е 21:15 ч. За да бъде изживяването още по-пълноценно, преди началото на всяка основна прожекция е излъчван специално селектиран късометражен филм.

Програмата тази година предлага качествена селекция от български и международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките киномани.

В две поредни вечери - на 2 и з юли домакин на събитието бе парк "Каменица“ в район "Източен". Първата вечер бе прожектиран българския филм "Диви ягоди“, а снощи - българо-италианската комедия "България Amore Mio“. Въпреки дъжда, който заваля около 22.00 часа, прожекцията не бе прекратена, което предизвика недоволство сред част от хората:

Тази вечер много разочароващо. Страхотният филм го гледаха двама човека и прожектиращите. Не прекратиха въпреки пороя и казаха, че няма да го повторят. Няма желание за работа, само да се отметне задачата. Извънредният труд е лоша дума, смята гражданката Ани Сотирова.

Организаторите не останаха съгласни с това мнение, заявявайки: "Около 40 човека догледаха филма (без да знаем колко гледаха от заведението), като заради всички тях не спряхме прожекцията. Определено това не беше порой, бяха минали 50 минути от филма, а и дъждът спря. Не е коректно написаното от вас и не е вярно".

Програмата до края на фестивала:

ЛЯТНО КИНО "ОРФЕЙ“: 5 юли (неделя): "Балканска сватба“ (Романтична комедия / Сърбия, Хърватия)

РОТАРИ ПАРК "ТРАКИЯ“: 9 юли (четвъртък): "Великото пътешествие 3“ (Анимация, семеен), 10 юли (петък): "Чарли Суперкучето“ (Анимация, семеен)

ПАРК "ЛАУТА“: 16 юли (четвъртък): "Далиленд“ (Биографичен / Франция, САЩ), 17 юли (петък): "Перфектни непознати“ (Комедия / Италия)

ПАРК "РУЖА“: 23 юли (четвъртък): "Пакет вечност“ (Черна комедия / България)

ПАРК "ПРОСЛАВ“: 24 юли (петък): "Почивката 2: На море“ (Комедия / България)

ПАРК "РИБНИЦА“: 29 юли (сряда): "Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен / България), 30 юли (четвъртък): "Как хакнахме матурите“ (Драма / Румъния)

"Кино под звездите“ продължава традицията да обединява хората и да предлага качествено изкуство за всички възрасти сред зелената свежест на Пловдив. Вземете одеяло, приятели и добро настроение и заповядайте!