На 20 септември от 20:00 часа под откритото небе на древния Античен театър в Пловдив обичаната народна певица Илка Александрова ще отбележи своя забележителен 50-годишен юбилей на сцена с грандиозния концерт-спектакъл "Търновска царица и тайната песен“. Проявата ще се превърне в арена на едно от най-мащабните събития в народната музика, представяйки премиера на новото творческо вдъхновение на изпълнителката, наричана "Царицата на авторската фолклорна песен“ съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Събитието ще премине изцяло под знака на абсолютното живо изпълнение в духа на старата школа, без употреба на плейбек. Зад гърба на юбилярката ще застане нейният бенд "Илка Александрова и Солистите на Тракия“ – доказани виртуози на цигулка, акордеон, кларинет, китари и барабани, с които певицата твори златните си хитове от десетилетия. Визуалната магия е поверена на Танцов ансамбъл "ПостАрт“ и Танцов театър – Пловдив, под ръководството на хореографа и режисьор Марио Посталов, който подготвя богата палитра от хореографии.

Голямата изненада на вечерта е участието на четирима изключителни гост-изпълнители от четири различни фолклорни области, събрани в "едно сърце“. Обединяващото между тях и Илка Александрова е главното мото на спектакъла – авторството, тъй като те сами създават своя репертоар.

Володя Стоянов

Родопската фолклорна област ще бъде представена от Костадин Кисьов. Той се занимава с музика от 7-годишен, когато започва да свири на гайда, а на 14 години започва да пее и да свири на акордеон. В момента е студент в трети курс на Музикалната академия, където изучава акордеон и народно пеене. Костадин Кисьов има създадени две свои родопски песни и знае огромен брой автентични мелодии от региона, като ще поздрави публиката с изпълнения на живо и свирене на гайда.

Странджанският регион излиза на сцената чрез гласа на Дичо Дичев, наричан певецът "диамант“ на странджанското пеене. Той има над 200 авторски песни и твърдо вярва, че фолклорът отразява времето, в което живеем. Дичев е възпитаник на Музикалната академия, учител по музика, ръководител на Ансамбъл "Трявна“, преподавател по гъдулка, оркестрация и диригент на оркестъра в Широка лъка.

Николина Савова

Тракия ще бъде представена от младата певица Николина Савова – природно дарование с богата орнаментика, която стана известна на милиони зрители в "Гласът на България 2024“. Тя е възпитаник на НУФИ "Филип Кутев“ – Котел и АМТИИ – Пловдив, действащ вокален педагог и основател на Музикална школа "Нинай“, където успешно записва свои авторски песни.

Дичо Дичев

Пиринска Македония ще бъде представена от Володя Стоянов – Войводата. Известен със своя специфичен глас и собствен стил, той е радетел за живото пеене и абсолютен противник на плейбека. Володя Стоянов сам пише текстовете и музиката на песните си, които са се превърнали в истински народни химни.

Организаторите обещават вечер, изпълнена с неповторима акустика, много изненади и споделена обич. Билетите за концерт-спектакъла вече са в официална продажба на касата пред Община Пловдив, както и в онлайн мрежите на Eventim и Grabo. Медиен партньор на мащабното събитие е Телевизия "Тянков Фолк“.