Хиляди жители в няколко големи района на Пловдив останаха без вода тази вечер. С постове във фейсбук и сигнали до медията ни хората разказаха на неудобството. Проблемът е засегнал сериозно жилищните райони "Тракия“, "Южен“ (Кючук Париж), "Изгрев“, квартал "Коматево“, района около "Младежки хълм“, както и централната градска част, информира Plovdiv24.bg.

Според данни на самите граждани, които коментират ситуацията, причината за безводието е сериозна авария до домостроителния комбинат в района на "Скобелева майка“. Проблемът се е отразил веднага на водоподаването на десетки адреси, като сред конкретно посочените от потърпевшите са блоковете 52, 127 и 153 в ж.р. "Тракия“. В други части на града, като например по високите етажи в "Кючук Париж“, хората се оплакват от критично ниско налягане, което не позволява нормалното ползване на уредите и баните. Авариите са описани и в сайта на ВиК Пловдив.

Липсата на вода в летните часове предизвика вълна от възмущение сред пловдивчани, като много от тях открито призовават за организиране на незабавен протест пред сградата на местното ВиК дружество. Потребителите изразяват възмущение, че плащат редовно сметките си и понасят нови, по-високи цени на услугата, докато в същото време водопреносната мрежа остава остаряла и се чака възникването на поредната щета. Родители споделят притеснения, че се налага да почистват децата си с мокри кърпи след игра навън, а други заявяват категорично, че ще спрат да плащат сметките си заради трайното безхаберие.

В дискусиите се оформят няколко мнения относно истинската причина за честите водни кризи в града. Част от жителите смятат, че проблемът се корени в присъединяването на новите и високи кооперации, които претоварват съществуващите инсталации и оставят по-старите блокове без нужното налягане. Други граждани отправят директни критики към управлението на Община Пловдив, като настояват за проверки на частните строителни фирми и законността на новите обекти.