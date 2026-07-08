Токът за клиентите на ЕВН, снабдителят на Пловдив и цяла Южна България, поскъпва с 3,24% от 1 юли. Това е най-голямото увеличение сред трите електроснабдителни дружества в страната, показва решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за новия едногодишен ценови период, който важи до 30 юни 2027 г. За сравнение, клиентите на "Електрохолд" в Западна България плащат с 3,11% повече, а тези на "ЕНЕРГО-ПРО" в Североизточна България, с 2,38%. Среднопретеглено за страната токът за бита поскъпва с 2,99%, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Парното в Пловдив поскъпва с 3,70% при поискани близо 13%

По-осезаемо е увеличението при топлинната енергия, средно 4,58% за страната. За клиентите на "ЕВН Топлофикация" в Пловдив поскъпването е 3,70%, при положение че дружеството е поискало 12,69%. Пловдивчани всъщност се разминават леко: в София ръстът е 5,50%, в Плевен е 5,54%, а във Варна е над 5%.

Регулаторът подчертава, че е орязал драстично апетитите на топлофикациите, които са настоявали за средно поскъпване от над 30%, а в отделни случаи исканията са стигали почти 70% - "Топлофикация Русе" е заявила ръст от 69,05%, а "Юлико-Евротрейд" - 64,61%. И двете получиха едноцифрени проценти.

Газът също тръгва нагоре

От 1 юли поскъпва и природният газ, с 5,84%, като цената за юли е определена на 37,70 евро за мегаватчас, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това ще се усети индиректно и по веригата на топлофикациите, чието основно гориво е именно газът.

Утешението: Все още сме трети най-евтини в ЕС

Въпреки увеличението България остава сред страните с най-ниски цени на електроенергията за домакинствата в Европа. По данни на Евростат сме на трето място след Унгария и Малта. От КЕВР посочват, че са приложили рестриктивен подход при признаването на разходите на дружествата, за да ограничат натиска върху сметките и категорично са отказали редица искания, включително предложението на ЕВН цената за достъп до мрежата да не зависи от потреблението, което на практика би означавало "такса електромер" дори при нулево потребление.

Новото поскъпване идва на фона на растяща потребителска кошница и по-скъпи храни. Колко ще натежи юлската сметка на пловдивското домакинство, следете Plovdiv24.bg, за да научите навреме.