Отец Храч Мурадян официално се сбогува с арменската общност в България на 4 юли, преди да отпътува за своята нова мисия отвъд океана. Макар да бе духовен водач на пловдивската енория, той остава един от най-обичаните и чакани свещеници във всички арменски храмове в страната. Неговото пастирско служене през последните тринадесет години остави дълбока следа в духовния и културния живот на общността, информира Plovdiv24.bg.

Как се промени арменската общност под негово ръководство?

Ръководството и членовете на Общоарменския благотворителен съюз (AGBU) в Пловдив изразиха своята огромна признателност към делото на духовника. Според тях неговото служене е променило хората, като е укрепило надеждите им и е върнало усещането за единство. Под негово ръководство в двора на храма оживяха редица стари традиции:

© AGBU

Традиционни празници: Прескачането на огъня и благославянето на младите семейства.

Културен възход: Свещеникът обедини поколенията чрез арменски песни и танци.

Ново начало: Въвеждане на традицията за посрещане на първия ден от Новата година в храма.

Мащабни ремонти и обновяване на духовните пространства

През годините AGBU Пловдив и Църковното настоятелство подкрепяха активно всички инициативи на всеотдайния духовник. С общи усилия и с помощта на младите доброволци бяха реализирани няколко ключови инфраструктурни проекта:

Пълно обновяване на арменския гробищен парк в града.

Основен ремонт на Културния дом и на криптата към храма.

Реновиране и обзавеждане на нова представителна приемна.

Развитие на мащабни инициативи, свързани с религиозното просвещение.

Отец Храч Мурадян успя да обедини усилията на различните организации в Пловдив. Той постави духовното развитие като общ приоритет, оставяйки арменската църква в града по-блестяща и обединена от всякога.