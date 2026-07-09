Българската културна общност скърби за загубата на обичаната поетеса, писателка и общественичка Надежда Захариева-Дамянова, която е починала вчера. Тъжната вест за нейната кончина бе съобщена официално от семейството ѝ, което изрази дълбоката си благодарност към всички за демонстрираната обич и уважение, информира Plovdiv24.bg. Надежда Захариева оставя трайна следа в сърцата на хората и в съвременната българска литература.

Живот, посветен на семейството и литературата

Надежда Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в трънското село Радово, но израства в град Сандански. Тя завършва Френска филология в София и свързва живота си с големия български поет Дамян Дамянов. Приживе тя често се шегува, че ако в държавата имаше съответен закон, тя би имала 35 години трудов стаж като личен асистент на своя съпруг. Двамата имат три деца. Надежда Захариева е признат творец и дългогодишен член на Съюза на българските писатели.

Политическа кариера в държавната власт

Освен с творчество, Захариева се занимава активно и с политика, като през 2003 г. става член на Движението за права и свободи (ДПС). Тя е кандидат за общински съветник в София от листата на партията на местните избори през същата година. На парламентарните избори през 2005 г. тя води листата на ДПС в 25 МИР в София, но не успява да спечели депутатско място. Въпреки това през септември 2005 г. тя влиза в държавната власт, като е назначена за заместник-министър на културата от квотата на ДПС в тогавашното правителство на Сергей Станишев.

Творецът зад златните български хитове

Името на Надежда Захариева е дълбоко свързано с българската музикална сцена, тъй като тя е автор на текстовете на едни от най-популярните песни в страната. Нейно дело са емблематичният хит "Може би“ на рок група "Сигнал“, "Разпилей ме ти цялата“ на примата Лили Иванова и "Любовта е“ на композитора Хайгашот Агасян. Талантливата поетеса пише текстове за песни и за редица известни фолк изпълнители, сред които Теодора, Камелия, Кати, Райко Кирилов и Илия Луков. Поклон пред светлата ѝ памет!