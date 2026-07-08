Криминалисти от Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП) и ОДМВР – Пловдив разкриха и задържаха за броени часове 46-годишен пловдивчанин, извършил крупна взломна кражба от жилище в село от Община Родопи. Разследването по случая се провежда под непосредствения надзор на Районна прокуратура – Пловдив, информираха от пресцентъра на МВР, съобщава Plovdiv24.bg.

Сигнал за обира и първоначални действия

Интензивната съвместна работа на правоохранителните органи е стартирала веднага след получен сигнал на спешния телефон 112 за незаконно проникване в частен дом. Пострадалите съобщили за отнети голямо количество златни накити, колекция от позлатени монети, боен пистолет заедно с боеприпаси, луксозни ръчни часовници, както и суми в евро и щатски долари. Първоначалните данни сочат, че извършителят е проникнал в имота след разбиване на входната врата, като впоследствие е разбил и две каси, където собствениците съхранявали ценностите. На адреса незабавно е изпратена оперативна група, включваща служители от отделите "Разследване“ и "Криминална полиция“, както и експерти от сектор "Базова научно-техническа лаборатория“.

Бойният пистолет

Опит за заличаване на следите и разкриване на извършителя

По време на огледа на местопроизшествието разследващите са установили, че извършителят е направил опит да заличи своите следи, като е третирал пространствата с почистващи препарати и пяна от пожарогасители. Въпреки тези действия, експертите са успели да изземат качествени веществени доказателства. Събраните материали бързо насочили полицаите към автора на престъплението – 46-годишен мъж от Пловдив, който е криминално проявен и вече осъждан.

Фентанилът

Задържане в София и намерени наркотици

Часове по-късно, в резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия, колата на заподозрения е локализирана в подземен паркинг на търговски комплекс в столицата. Служителите от сектор "Престъпления против собствеността" в ГДНП са планирали и изпълнили операцията по ареста, за да предотвратят евентуална употреба на откраднатото бойно оръжие от страна на мъжа. При последвалите процесуално-следствени действия от него и автомобила му са иззети всички задигнати вещи и ценности. Допълнително, в превозното средство полицаите открили 26 пакетчета със съмнително съдържание. Направената експертна справка доказва, че става въпрос за високорискови наркотични вещества – близо 2 грама фентанил, както и количества метамфетамин и кокаин.

След докладване на събраните материали по делото на наблюдаващия прокурор, на пловдивчанина е повдигнато официално обвинение, като срокът му на задържане е удължен до 72 часа.