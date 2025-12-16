Убийството в Пловдив: Бериван не се признава за виновна

© Plovdiv24.bg Бериван Белялова, която е обвинена в умишлено убийство на своя приятел Ивайло Ангов в пловдивския квартал "Тракия", не се признава за виновна и процесът срещу нея ще прочете с разпит на свидетели и вещи лица, репортер на Plovdiv24.bg.



По-рано днес Окръжният съд конституира сина и сестрата на загиналия - Томас и Албена Ангови, като частни обвинители. Синът на Ангелов предявява граждански иск от 60 хиляди лева, а съпругата му 60 000 евро.



Близо 180 хиляди лева обезщетение за неимуществени вреди бе прието от съда, като близките бяха конституирани и като частни обвинители.



Следващото заседание беше насрочено за 30 януари.



Случаят е от 06.01.2023 година. Бериван и Ивайло Ангов се познавали от няколко години. Те се виждали редовно през седмицата и си говорили по телефона всеки ден. На 6 януари 2023 г. Ангов бил на работа, а когато се прибрал, Бериван Б. го посетила в апартамента му в ж.к. "Тракия“ в Пловдив. Първоначално с тях бил приятел на Ивайло, като те се почерпили с алкохол.



Когато той си тръгнал, телефонът на Бериван позвънил, което подразнило Ивайло. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Ивайло ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Той насочил оръжието срещу Бериван, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло е остра кръвозагуба.