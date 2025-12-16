ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Убийството в Пловдив: Бериван не се признава за виновна
Автор: Ивет Калчишкова 15:40Коментари (0)1288
© Plovdiv24.bg
Бериван Белялова, която е обвинена в умишлено убийство на своя приятел Ивайло Ангов в пловдивския квартал "Тракия", не се признава за виновна и процесът срещу нея ще прочете с разпит на свидетели и вещи лица, репортер на Plovdiv24.bg.

По-рано днес Окръжният съд конституира сина и сестрата на загиналия - Томас и Албена Ангови, като частни обвинители. Синът на Ангелов предявява граждански иск от 60 хиляди лева, а съпругата му 60 000 евро. 

Близо 180 хиляди лева обезщетение за неимуществени вреди бе прието от съда, като близките бяха конституирани и като частни обвинители.

Следващото заседание беше насрочено за 30 януари.

Случаят е от 06.01.2023 година. Бериван и Ивайло Ангов се познавали от няколко години. Те се виждали редовно през седмицата и си говорили по телефона всеки ден. На 6 януари 2023 г. Ангов бил на работа, а когато се прибрал, Бериван Б. го посетила в апартамента му в ж.к. "Тракия“ в Пловдив. Първоначално с тях бил приятел на Ивайло, като те се почерпили с алкохол.

Когато той си тръгнал, телефонът на Бериван позвънил, което подразнило Ивайло. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Ивайло ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Той насочил оръжието срещу Бериван, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло е остра кръвозагуба.


Още по темата: общо новини по темата: 8
18.11.2025 Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
25.05.2023 Убийството в Пловдив: 6 изстрела, 4 от които попаднали в Ивайло
17.01.2023 Миг преди убийството: Опря ми пистолет в главата, исках да се
предпазя
10.01.2023 Нови детайли около убийството в Пловдив
07.01.2023 Убийството в Пловдив: Младата жена е стреляла 4 пъти почти от упор, вижте в кой блок е станало
07.01.2023 Убийството в Пловдив след скандал, младата жена била на гости на доста по-големия си приятел
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Електронното записване в детските градини
Тенис от Пловдив и региона
Масова стрелба на плаж в Австралия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: