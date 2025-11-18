ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:03Коментари (0)134
© Plovdiv24.bg
Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт срещу 26-годишната Бериван Б. Тя е предадена на съд за това, че на 06.01.2023 г. в гр. Пловдив, ж.к.“Тракия“, умишлено е умъртвила другиго – Ивайло Ангов, на 50 г. – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

26-годишната Бериван Б. и Ивайло Ангов се познавали от няколко години. Те се виждали редовно през седмицата и си говорили по телефона всеки ден. На 6 януари 2023 г. Ангов бил на работа, а когато се прибрал, Бериван Б. го посетила в апартамента му в ж.к. "Тракия“ в Пловдив. Първоначално с тях бил приятел на Ивайло, като те се почерпили с алкохол.

Когато той си тръгнал, телефонът на Бериван позвънил, което подразнило Ивайло. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Ивайло ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Той насочил оръжието срещу Бериван, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло е остра кръвозагуба.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 7
25.05.2023 »
17.01.2023 »
10.01.2023 »
07.01.2023 »
07.01.2023 »
06.01.2023 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор на автобус кандидатства за наглец на седмицата
13:38 / 18.11.2025
Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
12:29 / 18.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Подписката срещу продължението на бул. "Санкт Петербург" отново в...
13:05 / 18.11.2025
Първият на Балканите музей на ютията отваря врати в Пловдив
10:40 / 18.11.2025
Усилено ремонтират окаяна улица в западната част на Пловдив, граж...
13:28 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жена застреля приятеля си в "Тракия"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: