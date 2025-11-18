Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив

© Plovdiv24.bg Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт срещу 26-годишната Бериван Б. Тя е предадена на съд за това, че на 06.01.2023 г. в гр. Пловдив, ж.к.“Тракия“, умишлено е умъртвила другиго – Ивайло Ангов, на 50 г. – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.



26-годишната Бериван Б. и Ивайло Ангов се познавали от няколко години. Те се виждали редовно през седмицата и си говорили по телефона всеки ден. На 6 януари 2023 г. Ангов бил на работа, а когато се прибрал, Бериван Б. го посетила в апартамента му в ж.к. "Тракия“ в Пловдив. Първоначално с тях бил приятел на Ивайло, като те се почерпили с алкохол.



Когато той си тръгнал, телефонът на Бериван позвънил, което подразнило Ивайло. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Ивайло ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Той насочил оръжието срещу Бериван, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло е остра кръвозагуба.



Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.