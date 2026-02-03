ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Три институции се обединяват в подкрепа на застрашените животни
Ангажимент на музея е да изгради видеостена в новата си зала "Африка и Австралия", зоопаркът ще организира изложба, чието откриване е на 10 февруари, а театърът ще има четири представления по темата.
В изложбата ще се представят 25 застрашени животински видове - лешояди, благородни елени, видри и др. Те участват и в програмата на зоопарка за възстановяване на популацията им. Експозицията ще бъде разположена на три локации - в Дондуковата градина, пред общината и в зоопарка. Деца с интелектуални затруднения ще раздават флаери на публиката.
Постановката, с условно име "Изгубеното кралство", ще има четири премиери на 20 и 21 март. Разказва забавната и весела история на героя Ники и неговите битки с лошия крал. Спектакълът е предназначен за деца на възраст 4+ години и техните родители.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 141
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Най-романтичният фотоконкурс "Най-сладка целувка" започва своята ...
22:17 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със ...
21:54 / 02.02.2026
Вижте как джипът връхлита в пловдивски ресторант, клиенти са се р...
20:17 / 02.02.2026
Отиде си известна пловдивска лекарка
17:32 / 02.02.2026
Зала Колодрума стана неузнаваема, ще се играе на клей
16:45 / 02.02.2026
Голяма спецоперация на всички институции край Пловдив
16:38 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS