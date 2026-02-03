© Plovdiv24.bg Регионалният природонаучен музей, ОП "Зоологическа градина – Пловдив" и Държавен куклен театър работят по общ проект, фокусиран върху климатичните промени и тяхното въздействие върху животните и човека. Той е на стойност 157 000 лева, спечелен през Плана за управление и НФ "Култура". Това съобщиха на съвместна пресконференция директорите на трите институции Огнян Тодоров, Венцеслав Петков и Петър Влайков, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Ангажимент на музея е да изгради видеостена в новата си зала "Африка и Австралия", зоопаркът ще организира изложба, чието откриване е на 10 февруари, а театърът ще има четири представления по темата.



В изложбата ще се представят 25 застрашени животински видове - лешояди, благородни елени, видри и др. Те участват и в програмата на зоопарка за възстановяване на популацията им. Експозицията ще бъде разположена на три локации - в Дондуковата градина, пред общината и в зоопарка. Деца с интелектуални затруднения ще раздават флаери на публиката.



Постановката, с условно име "Изгубеното кралство", ще има четири премиери на 20 и 21 март. Разказва забавната и весела история на героя Ники и неговите битки с лошия крал. Спектакълът е предназначен за деца на възраст 4+ години и техните родители.



