11 мотоциклета с премахнато шумозаглушително устройство са спрени от движение в последните седем дни, съобщи пред Plovdiv24.bg началникът на сектор Пътна полиция гл. инспектор Радослав Начев.

Пътните полицаи в Пловдив вече замерват в полеви условия силата на шума от ауспусите на мотоциклетите и автомобилите. Ревящите превозни средства създават сериозен дискомфорт на гражданите и затова пловдивската дирекция е предприела конкретни мерки, сред които удължаване на работното време на пътните полицаи до по-късно през нощта.

Допустимото ниво на шум е определено от самите производители. На таблото на мотоциклета например е изписано при колко оборота колко е допустимият максимален шум, а при леките автомобили се посочват децибелите при оборотите. При проверка се изследват съответните обороти и дали показанията отговарят на заводския шум.

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Санкцията за технически неизправно превозно средство е около 75 евро. Когато шумът е над определени стойности, МПС-то временно се спира до отстраняване на проблема, след което минава през технически преглед в КАТ.