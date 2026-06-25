Таксиметров шофьор поиска от клиентка в Пловдив 25 евро за курс от 5.6 километра. Това твърди жената, чийто пост в социалните мрежи Plovdiv24.bg публикува сега:

Ето как процедират някои от такситата в Пловдив. Качваш се и питаш колко пари ще ти струва от точка до точка, казват ти "Ще ти включа апарата". Дотук добре, идеално дори!

Въпросният господин, на когото не можах да снимам регистрационния номер на такси 6106, номер на колата 24, качи мен и моето дете от автогара "Юг" до улица "Прохлада" 1, разстоянието е 5,6 километра.

Разбира се, той ме таксува по апарат 25 евро, твърдейки, че е обикалял много. След поискване на цялата касова бележка (тъй като се вижда, че е скъсана толкова старателно да не се вижда друго освен сумата) и след отговора, че курсът му е 1,40 евро на километър. И заплаха от моя страна, че ще му пусна оплакване, се съгласи да ми върне 10 евро с думите "Взимай и изчезвай, боклуци"...

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Та питам се, дотук ли стигнахме? 25 евро за 5 километра. На жена с дете? Толкова ли огладняхте, мафия ли станахте? Толкова да си нагъл, че вместо "Извинявам се", да кажеш "Изчезвай, боклук". Направо съм потресена.

Публикувам това с цел да предпазя други хора, майки с деца! А относно господина - ще сезирам жалба там, където трябва!