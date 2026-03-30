"Таксистарс", водещ национален оператор за поръчка на таксиметрови услуги, обявява промяна в ценовата си политика, считано от 6 април 2026 г. за пътуванията в град Пловдив. Това съобщиха от компанията.
Поради ескалиращата петролна криза в Иран и последвалия рязък скок в цените на горивата на международните пазари, компанията въвежда актуализация на транспортните тарифи в размер на 15%. Решението е продиктувано от необходимостта да се запази високото качество на услугата и да се гарантира сигурността и поддръжката на автомобилния парк в условията на глобална икономическа нестабилност.
"Разбираме, че всяко повишение на цените засяга нашите съграждани. Тази стъпка е наложена от форсмажорни обстоятелства на енергийния пазар, които не зависят от нас,“ споделя Александър Александров. "Въпреки това, нашата цел остава Пловдив да се движи бързо и удобно“.
Едновременно с новата тарифа, "Таксистарс" стартира мащабна Програма за лоялност, насочена към редовните потребители.
Чрез тази инициатива компанията цели да компенсира увеличението за своите най-верни клиенти и да подпомогне местната икономика на Пловдив.
Новите тарифи ще бъдат ясно обозначени на стикерите във всички автомобили на компанията, съгласно законовите изисквания. Благодарим на пловдивчани за разбирането и за доверието, което ни гласуват всеки ден.
Голяма компания за таксиметрови услуги вдигна цените в Пловдив!
Anny55
на 30.03.2026 г.
Като има балъци да им се качват... аз на такси не съм се возила от 15 години.
Пловдив1980
на 30.03.2026 г.
Те цялата компания в Пловдив са 7 коли. Големте фирми надали ще ги последват.
tozzi
на 30.03.2026 г.
Лакомията ще ви съсипе. Заслужавате да дремете и лапате мухите дълго, докато някой ви върже. Като свърши кризата ще върнете ли цените назад?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.