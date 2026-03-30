Автор: Васил Динев 18:26 / 30.03.2026

"Таксистарс", водещ национален оператор за поръчка на таксиметрови услуги, обявява промяна в ценовата си политика, считано от 6 април 2026 г. за пътуванията в град Пловдив. Това съобщиха от компанията.



Поради ескалиращата петролна криза в Иран и последвалия рязък скок в цените на горивата на международните пазари, компанията въвежда актуализация на транспортните тарифи в размер на 15%. Решението е продиктувано от необходимостта да се запази високото качество на услугата и да се гарантира сигурността и поддръжката на автомобилния парк в условията на глобална икономическа нестабилност.



"Разбираме, че всяко повишение на цените засяга нашите съграждани. Тази стъпка е наложена от форсмажорни обстоятелства на енергийния пазар, които не зависят от нас,“ споделя Александър Александров. "Въпреки това, нашата цел остава Пловдив да се движи бързо и удобно“.



Едновременно с новата тарифа, "Таксистарс" стартира мащабна Програма за лоялност, насочена към редовните потребители.



Чрез тази инициатива компанията цели да компенсира увеличението за своите най-верни клиенти и да подпомогне местната икономика на Пловдив.



Новите тарифи ще бъдат ясно обозначени на стикерите във всички автомобили на компанията, съгласно законовите изисквания. Благодарим на пловдивчани за разбирането и за доверието, което ни гласуват всеки ден.