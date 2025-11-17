В прав текст назоваха единствената причина за поскъпването на такситата в Пловдив от днес

© Plovdiv24.bg "Увеличението на таксиметровите услуги е заради догонването на инфлацията, а не заради предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще е горе-долу около 1 лев разлика, така че не е някакво драстично. На един таксиметров шофьор оборотът не му е чиста печалба, защото той има ужасно много разходи, преди да му дойде чистата печалба". Това заяви за БНР председателят на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив Диян Станев по повод новите цени на услугата.



Новите тарифи на такситата в Пловдив влизат в сила от от днес. Дневната тарифа на километър става 1.37 лева /0.70 евро/, а нощната - 1.56 лева /0.80 евро/.



Досега жълтите коли возеха съответно на 1.19 лева на км през деня и 1.29 лв/км през нощта. Разликата е плюс 18 стотинки за километър през деня и 27 ст. през нощта.



Повикването беше 0.25 лв, а занапред ще се тарифира по 0.49 лева, тоест двойно. Първоначалната такса ще е 2.74 лева при досегашна 2.40 лева през деня /плюс 34 ст./, а в тъмната час на денонощието – от 2.60 лева става 3.12 лева /плюс 52 ст/. За престой в задръстване ще плащаме по 31 стотинки на минута.