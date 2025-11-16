ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето ги новите цени на такситата в Пловдив от 17 ноември
Досега жълтите коли возеха съответно на 1.19 лева на км през деня и 1.29 лв/км през нощта. Разликата е плюс 18 стотинки за километър през деня и 27 ст. през нощта.
Повикването беше 0.25 лв, а занапред ще се тарифира по 0.49 лева, тоест двойно. Първоначалната такса ще е 2.74 лева при досегашна 2.40 лева през деня /плюс 34 ст./, а в тъмната час на денонощието – от 2.60 лева става 3.12 лева /плюс 52 ст/. За престой в задръстване ще плащаме по 31 стотинки на минута.
