Ръководството на етажната собственост на ТАЦ "ГРАНД“ – Пловдив алармира за извънредна ситуация с висок обществен риск, при която са спрени електрозахранването и работата на ключови системи за безопасност и придвижване в комплекса. Проблемът е възникнал на 30 юни 2026 г. вследствие на спор за собствеността и ползването на трафопоста на сградата.

От етажната собственост на ТАЦ "ГРАНД" се свързаха с Plovdiv24.bg. Ето какво споделят те в писмените си твърдения относно казуса:

Ръководството на Етажната собственост на ТАЦ "ГРАНД“ – Пловдив алармира за възникнала ситуация с изключително висок обществен риск, която според него вече надхвърля рамките на частноправен спор и засяга безопасността на гражданите, функционирането на стотици търговски обекти и работата на ключови обществени системи.

На 30.06.2026 г., по данни на Управителя на етажната собственост, фирма АЗКОПАЛ ЕООД, която е собственик на трафопоста на сградата чрез управителя си е стартирал заканата си да прекъсне електрозахранването на центъра, като за начало преустановени електрозахранването и работата на някои жизненоважни системи на комплекса, включително:

асансьорите;

ескалаторите;

системата за видеонаблюдение;

фотоволтаичната електроцентрала;

пожароизвестителната система.

Неработещата пожароизвестителна система, съчетана с неизправността на други системи за безопасност, поставя под сериозен въпрос възможността сградата да продължи да функционира при нормални и безопасни условия.

ТАЦ "ГРАНД“ е един големите търговско-административни комплекси в Пловдив.

В него се намират над 250 самостоятелни обекта, сред които магазини, банки, аптеки, медицински кабинети, офиси и заведения. Всеки ден комплексът се посещава от хиляди граждани, а в него работят стотици служители.

Настоящата ситуация е резултат от спор, свързан с ползването на трафопоста, чрез който се осигурява електрозахранването на целия комплекс.

Действията по прекъсване на електрозахранването са извършени след изтичането на договора за ползване на трафопоста и след неуспешни преговори, относно условията за неговото продължаване. От страна на Николов е поискано необосноване, драстично увеличение на месечния наем на трафопоста, което Общото събрание на собствениците не е приело, както и отказ от правото да решаваме спорните въпроси в съда, относно процесния трафопост. В момента се водят съдебни производства и са сезирани компетентните държавни институции.

Ръководството на Етажната собственост заявява, че поради преустановената работа на някои от основни системи за безопасност съществува реална опасност комплексът да не може да продължи нормалната си експлоатация, което би засегнало всички собственици, наематели, служители и посетители.

Във връзка със случая вече са предприети следните действия:

подадени са извънредни сигнали до Районна прокуратура – Пловдив

уведомени са органите на МВР и органите за пожарна безопасност;

поискано е извършването на спешни проверки и предприемането на незабавни мерки за защита на живота, здравето и безопасността на гражданите.

Настоящият случай не засяга единствено отношения между две дружества. Той поставя въпроси от съществен обществен интерес:

може ли функционирането на голям търговско-административен комплекс да бъдепоставено в зависимост от спор, относно съоръжение от критичната му инфраструктура - трафопоста на сградата;

какви са гаранциите за непрекъсваемостта на електрозахранването и безопасността на стотици търговски обекти и техните посетители при наличие на частна собственост върху елементи от електропреносната система на сградата;

каква е ролята на държавните институции при възникване на риск за обществения ред и сигурността;

как следва да бъдат защитени правата на собствениците, наемателите и гражданите, когато е засегната инфраструктура с ключово значение за функционирането на цял комплекс.

Ръководството на Етажната собственост призовава компетентните институции да извършат незабавни проверки и да предприемат всички предвидени в закона действия за защита на обществения интерес и безопасността на гражданите.

Етажната собственост на ТАЦ "ГРАНД“ кани националните и регионалните медии да се запознаят на място със ситуацията в комплекса, с наличната документация и с предприетите действия пред прокуратурата, МВР и останалите компетентни институции.

Plovdiv24.bg ще следи темата, тъй като това не е първата подобна публикация по казуса.