Заводът "Монди Стамболийски", доскоро най-големият производител на хартия в страната и най-голям работодател в общината, е пред смяна на собственика. След като групата Mondi реши да се оттегли изцяло от България и да не инвестира във възстановяване на производството, продажбата на компанията вече е във финален етап, потвърдиха пред репортер на Plovdiv24.bg източници, близки до купувачите.

Купувач е българско дружество, зад което стоят собствениците на "Винпром Пещера", а сделката изчаква одобрение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). До приключването на процедурата страните се въздържат от официален коментар и конкретика, по изрично желание на продавача.

Кой какво купува

Уведомление за предстоящата концентрация е подадено в КЗК и от 12 юни регулаторът го разглежда. От искането става ясно, че дружествата "Орбиас" и "Солатер" планират да придобият "Монди Стамболийски" чрез новосъздаденото дружество "АС индъстри". То е регистрирано през април тази година с капитал от 2500 евро, като 70% държи "Орбиас" на Атанас Петров, а 30% — "Солатер" на Антон Щерев. През същите дружества двамата са основатели и собственици с по 50% на "ВП брандс интернешънъл" ("Винпром Пещера").

От документите се разбира, че сделката ще бъде за самата компания "Монди Стамболийски", а не за активите ѝ. Това вероятно обяснява и предприетите по-рано тази година операции по увеличение и последващо намаление на капитала, с които да бъде изчистен балансът. За 2024 г. компанията отчете най-голямата си досега загуба — 104,5 млн. евро, в резултат на обезценки и допълнителни разходи за прекратяване на дейността след пожара.

Какво следва

Бъдещите купувачи и групите около тях имат изключително широк предмет на дейност — недвижими имоти, производство на алкохол, тютюневи изделия, дезинфектанти, електрическа енергия, земеделска земя, хотелиерство и други, но нямат допир с хартиената индустрия. "Монди Стамболийски", от своя страна, е строго специализирана в производството на крафт хартия за чували. Затова и основният въпрос остава какво ще правят новите собственици с придобивката.

Теоретично купувачите биха могли да използват мощностите за производство на хартиени опаковки за различните си бизнеси, но не и без значителна предварителна инвестиция. Сградата и теренът обаче бързо могат да намерят друго индустриално приложение, тъй като площадката е свързана с необходимата инфраструктура.

След пожара

Заводът спря работа след пожар в края на септември 2024 г., нанесъл големи материални щети, които направиха невъзможно продължаването на производството. След оценка на средствата за възстановяване групата прецени, че е по-добре да прекрати дейността си в България. Според отчета на Mondi към края на 2025 г. разходите за затварянето възлизат на 113 млн. евро. От отчета на българското дружество за 2024 г. става ясно, че ръководството е решило да не отправя застрахователни претенции във връзка с пожара — вероятно резултат от решението заводът да бъде затворен. Застраховател на дружеството е "Булстрад Виена иншурънс груп".

През 2024 г., последната година с реална дейност, компанията отчете спад на приходите с 16,5% до 81,8 млн. евро и свиване на произведената продукция, тъй като три месеца производство практически не е имало. Още в началото на 2025 г. започна подготовка за прекратяване на дейността, включително съкращения. Към момента в "Монди Стамболийски" работят под 60 души, докато преди спирането на производството заетите бяха около 300.