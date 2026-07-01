Летният дъжд и силният вятър, които връхлетяха Пловдив тази вечер, доведоха до сериозен инцидент в района на стадион "Христо Ботев". Огромно дърво се е прекършило из основи и се е стоварило върху паркиран автомобил, сигнализираха читатели на Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал на улица "Тодор Г. Влайков".

Сериозни материални щети по паркирано возило

Кадрите, изпратени до медията ни, показват стряскащата картина на мястото. Голямото дърво се е прекършило на две, като горната част и дебелите клони са паднали директно върху предния капак и стъклото на лек автомобил "Тойота" с пловдивска регистрация.

Размерът на материалните щети по автомобила тепърва ще се установяват. За щастие, по първоначална информация в момента на инцидента в автомобила и около него не е имало хора, което е предотвратило по-тежки последици.

© Plovdiv24.bg

Блокиран тротоар пред търговски обект

Другата част от дървото е паднала на тротоара и цяло чудо е, че няма пострадали хора.

© Plovdiv24.bg

Припомняме, че това е втори подобен случай в рамките на изминалото денонощие. Само преди часове паднало дърво препречи изцяло движението и по улица "Георги Измирлиев" в Пловдив.

Проблемът с опасните и неизсечени дървета в междублоковите пространства в Пловдив остава на дневен ред сред жителите на града след всяко по-сериозно влошаване на времето.