Пловдивчани настояват органите на реда да излязат с официално становище и ясна схема за преминаване през натовареното кръстовище между надлез "Родопи“ и бул. "Източен“ заради всекидневни конфликтни ситуации между водачите. Сигналът е изпратен от редовен читател на Plovdiv24.bg, който всекидневно се сблъсква с липсата на ясна организация при регулирането на маневрите в участъка.

Гражданите се надяват, че публичното поставяне на въпроса ще принуди отговорните институции да разяснят правилата за движение и по този начин ще се предотврати възникването на пътнотранспортни произшествия.

Основното недоволство на шофьорите е породено от пътя и усложнената преходност между пътните ленти. На слизане от надлез "Родопи“ са обособени две ленти за ляв завой, които веднага след самото кръстовище преминават в общо четири нови ленти. От тях две са предназначени за движение направо по бул. "Източен“, а останалите две осигуряват ляв завой в посока бул. "Христо Ботев“.

Тази конфигурация създава сериозно объркване сред водачите относно това кой в кой сектор трябва да навлезе по време на завоя и къде точно е правилно да се извърши последващото престрояване.

Пловдивчани апелират към органите на реда да публикуват подробна графична схема, която еднозначно да посочва правилната траектория за движение на превозните средства. Изготвянето и разпространението на подобно указание ще внесе необходимата яснота сред участниците в движението. Гражданите вярват, че официалното становище на полицията ще помогне за точното спазване на правилата и ще намали рисковете от инциденти в този конфликтен участък.