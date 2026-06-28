Сигнал за непочистени улици и пълни контейнери изпрати до Plovdiv24.bg наша читателка. Жената заявява, че търпението на живущите в широкия център на града е на изчерпване и дава пример за безотговорното поведение на властите към почистването и сметоизвозването в града.

Импровизирано сметище се е образувало в улицата срещу бензиностанцията на ул. "Бяло море". Пловдивчанката изпратила имейл на институциите, към който приложила и снимков материал. Седмица по-късно не е получила нито потвърждение, нито входящ номер на писмото.

Явно отпускарският сезон е започнал или компетентните по въпроса органи смятат, че няма нужда да отговарят на гражданите! В същото време купчините боклук продължават да се трупат и разрастват. Контейнерите за разделно събиране на отпадъци са препълнени, какъв е смисълът от тях, не е ясно - описва ситуацията читателката ни. описва ситуацията читателката ни.

Пловдивчанката допълва, че улиците в района са в отвратително състояние и не се почистват редовно. Напълно сериозно отбелязва, че след като вместо нормални тротоари, има жалко подобие на такива, поне могат да се почистват по-често.

Читателката препоръчва общината да изпълнява не само ролята на събирач на данъци, но и да въведе ред, да контролира и санкционира нарушителите.

Един час след сигнала на Plovdiv24.bg до кметството мястото е почистено. © Plovdiv24.bg

Предадохме сигнала лично на кмета на район "Южен" Атанас Кунчев. Един час след подаването му отпадъците от казаните са вдигнати, а мястото е почистено. От администрацията препоръчват да се използват цветните контейнери за разделно събиране.

Освен това призовават едрогабаритните домакински отпадъци да не се оставят в или до контейнерите за битови отпадъци. Гражданите могат да се възползват от безплатна услуга на ОП "Чистота" за извозване на стари мебели, електроуреди и други непотребни вещи, с изключение на строително отпадъци - стари плочки, санитарен фаянс и т.н. Единственото, което се изисква, е хората сами да изнесат и натоварят вещите на специализирания автомобил, осигурен от предприятието. Заявки се подават на телефон 032/675 817 или чрез официалния сайт на предприятието chistota-plovdiv.com. Услугата се извършва по график, като се уточнява ден и час за извозване.