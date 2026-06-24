Поредната абсурдна и изключително опасна ситуация по пловдивските улици за малко не завърши с фатален край. Редовен читател на медията ни изпрати снимка, която показва как секунда невнимание и пълно неглижиране на правилата за движение могат да преобърнат няколко съдби за миг.

Репликата, която можеше да бъде фатална

Случаят се разиграва на бул.6-ти септември в близост до сградана на ОД МВР Пловдив. На кадъра се вижда как двама души пресичат пътното платно при абсолютно червен сигнал на пешеходния светофар. Очевидци разказват пред, че моменти преди това дамата се обръща към трудноподвижния мъж с бастун с думите:

"Хайде, давай бързо!"

Последствията от това решение едва не се превръщат в черна хроника. Мъжът тръгва, а секунди по-късно автомобил, движещ се по платното на зелен сигнал, е принуден да набие рязко спирачки. Колата спира на косъм от двамата пешеходци.

Кой ще плати цената за спестените 90 секунди?

Много пешеходци често оправдават пресичането на червено с бързане, но в този случай илюзията за безопасност излага на риск не само техния живот, но и психиката на водача.

Черната статистика

Пловдивските пътища ежедневно са арена на тежки инциденти, като голяма част от ПТП-тата с пешеходци стават именно заради неправилно пресичане или отнемане на предимство.

Този път инцидентът се разминава без пострадали благодарение на бързата реакция на шофьора. Този случай е поредното доказателство, че спестяването на 90 секунди на светофара никога не си заслужава риска да се превърнеш в поредната цифра от статистиката на КАТ.