Опасен и слабо осветен участък от велоалеята на бул. "България“ 180 в Пловдив застрашава безопасността на колоездачите вече повече от пет месеца поради липса на институционална реакция. Проблемът е предизвикан от сериозно пропадане и неизправна шахта, които образуват дълга и дълбока неравност по цялата ширина на трасето.

Сигналът за компрометираната инфраструктура е подаден от читател на Plovdiv24.bg. Пловдивчани изразяват силно възмущение, че до момента на място липсват каквито и да е реални действия по ремонт или временно обезопасяване на опасната зона.

Компрометираният участък е наистина сериозен

Официалният сигнал до район "Северен“ към Община Пловдив е внесен още на 02.12.2025 г. След многократни запитвания и последвал телефонен разговор с инж. Мирослав Милушев, подателят на сигнала получава обяснение, че въпросната шахта е собственост на Vivacom, но фирмата не предприема ремонт.

В същия разговор става ясно, че текущата поддръжка на велоалеите от страна на местната власт е напълно блокирана, тъй като договорът на Общината с поддържащата фирма е изтекъл. Като решение на проблема читателят на Plovdiv24.bg е посъветвана от администрацията лично да пренасочи сигнала си към Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Опасността е налице

Повече от пет месеца след първото настояване за ремонт ситуацията остава непроменена, което изглежда особено абсурдно на фона на провеждащите се мащабни събития в града. Пловдив влага милиони левове за организация, инфраструктура, а наскоро бе и домакин на Giro d’Italia — престижно спортно събитие, което има за цел да популяризира колоезденето и градската мобилност.

Дупката попада в сянката на дървото и е трудно различима

Велосипедистите в града обаче са принудени да преминават през неподдържани и опасни участъци.