Опасен и слабо осветен участък от велоалеята на бул. "България“ 180 в Пловдив застрашава безопасността на колоездачите вече повече от пет месеца поради липса на институционална реакция. Проблемът е предизвикан от сериозно пропадане и неизправна шахта, които образуват дълга и дълбока неравност по цялата ширина на трасето.
Сигналът за компрометираната инфраструктура е подаден от читател на Plovdiv24.bg. Пловдивчани изразяват силно възмущение, че до момента на място липсват каквито и да е реални действия по ремонт или временно обезопасяване на опасната зона.
Официалният сигнал до район "Северен“ към Община Пловдив е внесен още на 02.12.2025 г. След многократни запитвания и последвал телефонен разговор с инж. Мирослав Милушев, подателят на сигнала получава обяснение, че въпросната шахта е собственост на Vivacom, но фирмата не предприема ремонт.
В същия разговор става ясно, че текущата поддръжка на велоалеите от страна на местната власт е напълно блокирана, тъй като договорът на Общината с поддържащата фирма е изтекъл. Като решение на проблема читателят на Plovdiv24.bg е посъветвана от администрацията лично да пренасочи сигнала си към Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Повече от пет месеца след първото настояване за ремонт ситуацията остава непроменена, което изглежда особено абсурдно на фона на провеждащите се мащабни събития в града. Пловдив влага милиони левове за организация, инфраструктура, а наскоро бе и домакин на Giro d’Italia — престижно спортно събитие, което има за цел да популяризира колоезденето и градската мобилност.
Велосипедистите в града обаче са принудени да преминават през неподдържани и опасни участъци.