Паднало дърво снощи препречи изцяло движението по улица "Георги Измирлиев" в Пловдив, за щастие няма пострадали хора или сериозно увредени автомобили. Сигналът за инцидента беше подаден от читател на Plovdiv24.bg. На мястото незабавно са пристигнали служители на Пожарната безопасност и защита на населението.

Служителите на пожарната са реагирали веднага на сигнала. Огнеборците са използвали специализирана техника за рязане и разчистване, за да отстранят препречилите пътя тежки клони и стволове,

ГАЛЕРИЯ: Дърво падна и препречи пътя на улица в Пловдив, намеси се пожарна ‹ Виж всички 8 снимки ›

Благодарение на бързата и професионална намеса на екипите на пожарната, улицата е била успешно почистена и освободена за преминаване.