Паднали парчета мазилка и бетон от неподдържана фасада нанесоха сериозни материални щети по паркирани автомобили в Пловдив. Инцидентът е станал днес, 1 юли, на бул. "Марица“ №150, а за случая алармира читател на Plovdiv24.bg, който изпрати и плашещи кадри от мястото.

По думите на потърпевшия пловдивчанин, превозните средства са били паркирани напълно правомерно в района. Отивайки към автомобила си обаче, той заварва шокираща гледка. Таванът на колата му е брутално огънат и деформиран навътре от силата на удара.

От фасадата на прилежащата сграда са се откъснали огромни парчета мазилка и бетон. Паднали са с огромна сила, като са нанесени поражения и по други автомобили наблизо. Около колите в момента е пълно с разпилени пластмаси, парчета от строшени елементи и счупени стъкла разказва възмутеният гражданин в своя сигнал до Plovdiv24.bg

Живущи и преминаващи в района са сериозно притеснени, тъй като участъкът е изключително оживен. През тротоара ежедневно минават стотици пешеходци, включително майки с детски колички и възрастни хора.

ГАЛЕРИЯ: Вижте брутално огънатия таван на колата и огромните парчета бетон, паднали от високия блок ‹ Виж всички 6 снимки ›

Собственикът на най-пострадалия автомобил вече е предприел необходимите законови мерки. Подаден е официален сигнал на телефон 112, както и към съответното Районно управление на МВР, чиито екипи трябва да съставят протокол за нанесените щети.

Гражданите се надяват, че след публичното оповестяване на случая, Община Пловдив, районната администрация и етажната собственост на сградата ще реагират незабавно. Необходимо е спешно обезопасяване на опасната конструкция, преди следващият паднал къс бетон да е уцелил човек.