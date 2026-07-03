Инцидент почерни пазарджишкото село Лозен, след като багерист загина при тежък трудов инцидент край река Чепинска. Тежката строителна машина, управлявана от 50-годишен мъж, е пропаднала и потънала в изкоп с дълбочина над 6 метра в изкуствено езеро за добив на инертни материали.

Сигнал за инцидента е подаден на спешния телефон 112 в късния следобед на 2 юли. Незабавно е започнала спасителна операция, която обаче се е оказала изключително сложна. Специализиран екип от водолази от Пловдив е пристигнал на място едва на следващия ден. Въпреки продължилите с часове усилия, спасителите не са успели да достигнат до кабината на потъналата машина.

Тялото на загиналия работник е било извадено на повърхността в късния следобед на следващия ден.

По информация към момента загиналият е 50-годишен мъж и баща на малолетно дете. На мястото на инцидента е извършен детайлен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи точните причини за пропадането на машината.

Трагедията предизвика напрежение сред местните жители, които настояват за спешна проверка на дейността по добив на инертни материали в района. Те призовават държавните институции да предприемат незабавни мерки, за да бъде предотвратен рискът от подобни инциденти в бъдеще.