Сериозно недоволство се надига сред родителите в Бургас, а социалните мрежи и общинските кулоари се превърнаха в арена на остри дискусии. Причината е официално възражение, адресирано до кметството, местния парламент и Регионалното управление на образованието. В него майка от града открито критикува десетилетната практика деца в предучилищна възраст да бъдат принуждавани да спят следобед, въпреки че организмът им вече няма нужда от това.

Майката и стотици нейни съмишленици алармират, че малчуганите са подложени на ежедневен стрес, като са карани да прекарват по два часа в леглата в пълна неподвижност.

"Пиша Ви с дълбока загриженост за емоционалното и физическото състояние на децата ни. Силно притеснително е, че се поддържа тази ретроградна система, при която децата стоят с часове в легнало положение, без никаква възможност за движение или тихи занимания“, се посочва в жалбата.

Вълната от коментари в интернет пространството показва, че много от детските градини нямат отделни спални, а леглата са разположени в самите занимални. Това затруднява учителите в организацията на деня, но според родителите липсата на пространство не е оправдание децата да бъдат "наказвани“ с часове вторачване в тавана. Този натиск често води до силен стрес и нежелание у малките изобщо да посещават градина.

Недоволните граждани вече събират подписи в онлайн петиция за реформа. Те напомнят, че в българското законодателство няма нито един текст, който да вменява следобедния сън като задължение. Градове като София и Пловдив вече успешно внедриха по-гъвкави и финансово достъпни алтернативи.

Бургаските родители призовават местната администрация незабавно да въведе следния регламент.

Ако детето не успее да заспи в рамките на половин час, да му се разрешава да стане и да се заеме с тихи игри – рисуване, четене или редене на пъзели.

Използване на свободните помещения между 13:00 и 15:00 ч., където неспещите деца да бъдат събирани под надзора на помощник-възпитатели на ротационен принцип.

Специалистите по детско развитие и педиатрите подкрепят тезата, че между 3 и 5-годишна възраст биологичната нужда от дневен сън изчезва при голям брой деца. Когато са насилвани да спят през деня, те остават будни до късно през нощта (често след 23:00 ч.). Това нарушава естествения им биоритъм и води до хронична преумора.

Повечето родители не настояват за пълно премахване на следобедната почивка, а за право на индивидуален подход. Сега на ход е Община Бургас, която трябва да реши дали ще модернизира предучилищното си образование, или ще запази статуквото.