Бащата на 12-годишната Сияна, загинала при катастрофа край Телиш, Николай Попов, публикува остър коментар в социалните мрежи по повод пореден пътен инцидент с тежкотоварен автомобил.

Повод за реакцията му е катастрофа от днес на АМ "Хемус“, при която камион се е преобърнал и е блокирал движението. Инцидентът е станал в района на километър 17 в посока София, като по първоначална информация кабината на тежкотоварния автомобил се е завъртяла и е попаднала върху ремаркето.

Заради катастрофата движението между Ботевград и София е било сериозно затруднено, като са блокирани и трите ленти за движение. Причината за инцидента е мокра пътна настилка. Към момента няма официална информация за пострадали.

В своята публикация във Facebook Николай Попов реагира емоционално, като насочи критика към шофьорите на тежкотоварни автомобили и липсата на контрол по пътищата. Той определи ситуацията като "терор на идиоти“ и призова за по-строги мерки от страна на държавата.

Попов пише, че често вината се прехвърля върху инфраструктурата, докато реалната причина според него е неспазването на правилата от страна на водачите на камиони. Той подчертава, че подобни инциденти се повтарят и водят до тежки последици, включително загуба на човешки животи.

"Не може децата ни да бъдат убивани, а никой да не прави нищо“, посочва той в публикацията си, като критикува липсата на ефективен контрол и бързото забравяне на предишни трагични случаи.

Инцидентът от днес допълнително усложни трафика по АМ "Хемус“, която остава един от най-натоварените пътни участъци в страната.

Видеото от статия е качено в социалните мрежи от Борислав Гергов.