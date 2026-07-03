Полиция, пожарна служба и доброволци провеждат мащабна издирвателна операция в района на река Струма край село Пастух, община Невестино, след сигнал за тежък инцидент с удавени хора.

По първоначална информация трагедията се е разиграла днес следобед, когато баба и дядо от Кюстендил са били на пикник край реката заедно с трите си внучета - на 6, 8 и 11 години. По неясни към момента причини цялата група е попаднала във водите на Струма. Предполага се, че тинест и опасен участък по брега е довел до подхлъзване и повличане от силното течение.

Към момента е потвърдено, че най-малкото дете, което е на 6 години, е извадено живо, но е в тежко състояние. Открити са и телата на бабата и дядото. Две от децата все още са в неизвестност и се издирват активно, като съществува надежда те да са били отнесени по течението или да са успели да достигнат до брега.

На място работят екипи на пожарната, полицията и доброволци, които продължават претърсването по бреговата ивица и във водата.

Междувременно в социалните мрежи се разпространява спешен апел за помощ. В него се посочва, че "всяка минута е от огромно значение“, а издирването е концентрирано по течението на Струма след село Пастух в посока надолу по реката.

Апелът е насочен основно към местните жители и рибари, които познават реката и нейните опасни участъци. Гражданите с подходящо оборудване, лодки, ботуши, гащеризони и мощни фенери, са призовани да окажат съдействие, като действат единствено при повишено внимание и в координация със служителите на МВР.

Органите на реда призовават всички, които се намират в района на поречието на Струма, да бъдат бдителни и при забелязване на каквато и да е информация, която може да помогне на операцията, незабавно да сигнализират. Според апела, дори едно споделяне на информация може да насочи спасителните екипи към правилното място.

Издирвателните действия продължават.