Колко струва един ден на плажа у нас? Наемът на комплект шезлонг и чадър може да достигне 45 евро. Проверяваме по-скъпо ли е Черноморието ни спрямо други държави в Европа.

Един ден на плажа все по-рядко означава само чадър и шезлонг. Към сметката се добавят кафе, вода, храна, паркинг, а на някои места и задължителна минимална консумация. Затова и отговорът на въпроса скъпо ли е българското море зависи от това къде точно сме на свободна зона - на обикновен плаж, в платена зона или в заведение от висок клас. Камелия е избрала по-достъпен вариант на плажа.

18 евро е шатрата без консумация. Там е 60 евро с консумация. 60 евро е задължително да направим консумация, за да стоим на конкретното заведение. Не се плаща наем. Тук е наем - ако искаме, консумираме, ако не искаме - не, казва Камелия, туристка.

Именно тази разлика често обърква сравненията. На едно място плащаме само за място. На друго няма отделен наем, но трябва да се направи минимална консумация. А при по-скъпите варианти може да има и двете. За част от туристите крайната сума за деня вече е твърде висока. Но има и туристи, които изобщо не търсят платена зона.

"В свободната зона ни е по-приятно", казва Христо. "Да лежим на пясъка ни е по-приятно, отколкото да седим на шезлонг. На шезлонг мога и на басейна да си седя", казва той.

Има и такива, за които цените на някои платени зони са нормални. "Поносимо е. За комплекта плащам 80 евро", споделя Александър пред bTV.

При обикновените плажове цените варират значително, както у нас, така и в чужбина. У нас има и много евтини варианти, например в Бургас комплект може да излезе около 1 евро и 80 цента. На други места обаче стандартен комплект от два шезлонга и чадър стига до около 15 евро. В Гърция моделът "кафе срещу шезлонг“ почти е изместен от минимална консумация обикновено между 10 и 30 евро. В Испания на общинските плажове шезлонг с чадър струва между 5 и 12 евро. А в по-достъпните части на Италия комплектът е около 15–20 евро.

"Все пак трябва да се сравняват неща, които са сравними, а не да се сравняват къщите за гости с луксозни хотели", казва Георги Николов, председател на Българската туристическа камара.

Разходът за плажа обаче не свършва с шезлонга. В курортите към сметката често се добавя и паркинг. При целодневен престой само паркингът може да добави още средно между 15 и 20 евро към сметката. А ако към това се добавят храна, напитки и платена зона, реалната цена за деня става съвсем различна. Според част от туристите всичко зависи от това какво търси човек.

В Созопол шатра струва 180 евро, като побира поне 6 души, което прави по 30 евро на човек наем. В Амалфи подобно удобство е между 120 и 200 евро, но е само за четирима. В Миконос - около 200 евро за 6 човека. А в Марбея моделът може да стигне до 175 евро наем плюс 525 евро минимална консумация. Така две на пръв поглед близки цени може да означават различна крайна сметка на човек.

И сравнението само по държави често подвежда.

Когато говорим за Северна Гърция, където са повечето български туристи, е едно. Когато говорим за островите, е съвсем различно. Там можеш да си запазиш шезлонг онлайн и цените са много фантастични, казва Георги Николов.

Северна Гърция не е Миконос. Италия не е само Сицилия, а и Амалфи и Сардиния. Испания има общински плажове с достъпни цени, но и курорти като Марбея и Ибиса, където сметката е в друг клас. Според експерти у нас вече също има такъв отделен сегмент.

"Имаме много висок клас. Заведения, поне водещи с висок клас, на база цените, те са изключително сравними с тези, които са по-луксозните острови, курорти и в Испания като Майорка, Марбея и Ибиса", допълва Георги Николов.

Причините за по-високите цени според бизнеса са няколко: по-кратък сезон, по-високи разходи и труден достъп до персонал.

Големият проблем в момента в ресторантьорския бизнес е, че няма кой да работи. Много трудно се намира персонал. Проблемът е работната ръка. Всичко се базира на продължителността на летния сезон. Тук при нас той съвсем се скъси вече. Почти от 15 юни започва докъм 15–20 септември, твърди Георги Николов.

Българското море не е само евтина дестинация, но не е и навсякъде скъпо. Има свободни зони и достъпни плажове, има стандартни комплекти, но има и платени зони и заведения от висок клас, които вече се доближават до цените в по-скъпите европейски курорти. За туриста най-важният въпрос остава не само колко струва шезлонгът, а колко излиза целият ден място на плажа, консумация, паркинг, храна, напитки и качество на услугата.