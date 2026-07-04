Колко струва един ден на плажа у нас? Наемът на комплект шезлонг и чадър може да достигне 45 евро. Проверяваме по-скъпо ли е Черноморието ни спрямо други държави в Европа.
Един ден на плажа все по-рядко означава само чадър и шезлонг. Към сметката се добавят кафе, вода, храна, паркинг, а на някои места и задължителна минимална консумация. Затова и отговорът на въпроса скъпо ли е българското море зависи от това къде точно сме на свободна зона - на обикновен плаж, в платена зона или в заведение от висок клас. Камелия е избрала по-достъпен вариант на плажа.
Именно тази разлика често обърква сравненията. На едно място плащаме само за място. На друго няма отделен наем, но трябва да се направи минимална консумация. А при по-скъпите варианти може да има и двете. За част от туристите крайната сума за деня вече е твърде висока. Но има и туристи, които изобщо не търсят платена зона.
"В свободната зона ни е по-приятно", казва Христо. "Да лежим на пясъка ни е по-приятно, отколкото да седим на шезлонг. На шезлонг мога и на басейна да си седя", казва той.
Има и такива, за които цените на някои платени зони са нормални. "Поносимо е. За комплекта плащам 80 евро", споделя Александър пред bTV.
При обикновените плажове цените варират значително, както у нас, така и в чужбина. У нас има и много евтини варианти, например в Бургас комплект може да излезе около 1 евро и 80 цента. На други места обаче стандартен комплект от два шезлонга и чадър стига до около 15 евро. В Гърция моделът "кафе срещу шезлонг“ почти е изместен от минимална консумация обикновено между 10 и 30 евро. В Испания на общинските плажове шезлонг с чадър струва между 5 и 12 евро. А в по-достъпните части на Италия комплектът е около 15–20 евро.
"Все пак трябва да се сравняват неща, които са сравними, а не да се сравняват къщите за гости с луксозни хотели", казва Георги Николов, председател на Българската туристическа камара.
Разходът за плажа обаче не свършва с шезлонга. В курортите към сметката често се добавя и паркинг. При целодневен престой само паркингът може да добави още средно между 15 и 20 евро към сметката. А ако към това се добавят храна, напитки и платена зона, реалната цена за деня става съвсем различна. Според част от туристите всичко зависи от това какво търси човек.
В Созопол шатра струва 180 евро, като побира поне 6 души, което прави по 30 евро на човек наем. В Амалфи подобно удобство е между 120 и 200 евро, но е само за четирима. В Миконос - около 200 евро за 6 човека. А в Марбея моделът може да стигне до 175 евро наем плюс 525 евро минимална консумация. Така две на пръв поглед близки цени може да означават различна крайна сметка на човек.
И сравнението само по държави често подвежда.
Северна Гърция не е Миконос. Италия не е само Сицилия, а и Амалфи и Сардиния. Испания има общински плажове с достъпни цени, но и курорти като Марбея и Ибиса, където сметката е в друг клас. Според експерти у нас вече също има такъв отделен сегмент.
"Имаме много висок клас. Заведения, поне водещи с висок клас, на база цените, те са изключително сравними с тези, които са по-луксозните острови, курорти и в Испания като Майорка, Марбея и Ибиса", допълва Георги Николов.
Причините за по-високите цени според бизнеса са няколко: по-кратък сезон, по-високи разходи и труден достъп до персонал.
Българското море не е само евтина дестинация, но не е и навсякъде скъпо. Има свободни зони и достъпни плажове, има стандартни комплекти, но има и платени зони и заведения от висок клас, които вече се доближават до цените в по-скъпите европейски курорти. За туриста най-важният въпрос остава не само колко струва шезлонгът, а колко излиза целият ден място на плажа, консумация, паркинг, храна, напитки и качество на услугата.