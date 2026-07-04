Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 12,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 23 градуса

Пловдив 29 градуса

Варна 23 градуса

Бургас 20 градуса

Русе 25 градуса

Стара Загора 25 градуса

Благоевград 26 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 3 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Пловдив и Сандански - 29 градуса по Целзий!

За днес е издадено предупреждение от първа степен за областите: Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Габрово и Ловеч. Очакват се интензивни валежи с количества до 30-35 mm, на отделни места до 50 mm, съобщават от НИМХ.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°.

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.