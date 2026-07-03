Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на "Евровизия 2027“, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17:00 ч. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите.
Процедурата по избор на град домакин беше открита през юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четири общини, заявили интерес за домакинство на конкурса.
Като обществената медия, член на EBU (Европейския съюз за радио и телевизия) и телевизия домакин на "Евровизия 2027“, БНТ има водещата роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU. Обществената телевизия осигури участието на България в "Евровизия 2026“, където страната ни постигна историческа победа и придоби правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света. Очаква се "Евровизия 2027“ да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България.