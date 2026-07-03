Очакванията на обществото и на бизнеса са за по-дълбоки и по-бързи реформи, но правителството в момента е принудено да овладява наследството от последните пет години. Това коментира социологът Кънчо Стойчев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "ФОКУС“ с водещ Цоня Събчева.

Наследството: Пет години безвремие и заеми за потребление

Според социолога страната излиза от период на сериозен икономически и политически застой, белязан от неефективно финансово управление.

"Всички знаем, че в последните 5 години и икономиката, и всичко в България се затлачи. Живяхме в едно безвремие и в едно безумно харчене и взимане на заеми, които отиват за потребление. Това са най-лошите заеми“, подчерта Стойчев.

Той обясни, че настоящото правителство се намира в деликатна ситуация, тъй като рамката на настоящия бюджет обхваща период от едва 5 месеца, а останалите 7 месеца са наследство от предходното управление.

"Когато се влиза по този начин в управлението – винаги се наследяват минали плащания. Освен това има една регулаторна рамка, която обрича бюджета ни на преразход, така че и двете страни са прави. И очакванията на обществото и бизнеса за по-бързи и дълготрайни промени, и това, което правителството прави – опитва се да овладее наследени неща, за които не е виновно“, допълни той.

Въпреки обективните трудности, Кънчо Стойчев е категоричен, че е необходима по-голяма амбициозност от страна на управляващите, дори и за този кратък 5-месечен период. Докато в публичното пространство често се говори за нуждата от "непопулярни мерки“, социологът смята, че най-належащата реформа всъщност би била широко подкрепена от хората.

Основният акцент в реформата според него трябва да бъде съкращаването на администрацията.

Апаратът е изкуствено раздут на партиен принцип, а не защото държавата няма нужда от държавни служители. Разходите за издръжка на тази администрация са огромни и спират развитието на страната.

Решението e oсвобождаване на между 25 000 и 30 000 души от държавния сектор.

Пазарът на труда може да абсорбира освободените служители

Стойчев успокои, че евентуално съкращение в държавния сектор няма да доведе до социална криза или безработица, тъй като частният бизнес изпитва остър глад за кадри.

"Тези хора няма да останат на улицата. Оценките на работодателите за дефицита на работна ръка у нас в момента сочат, че по най-скромни изчисления липсват между 250 000 и 300 000 служители. Тоест, освободените от администрацията веднага ще бъдат трудово осигурени в реалната икономика. За тази стъпка обаче се иска смелост“, заключи социологът.