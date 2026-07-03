Два изтребителя МиГ-29 от авиобаза "Граф Игнатиево“ са били вдигнати по тревога след подаден сигнал за потенциална терористична заплаха към пътнически самолет, изпълняващ полет от Варшава към Тел Авив. Това съобщи командирът на авиобазата полк. Методи Орлов.

По думите му двама от най-младите пилоти са били задействани за прехват на въздухоплавателното средство, след като е постъпила информация за възможна незаконна намеса на борда – включително хипотеза за отвличане на самолета.

Военновъздушните екипажи са локализирали пътническия самолет в рамките на минути след излитането. По време на съпровода е установена комуникация с пилота, както и визуален контакт с машината.

Пилотите са останали в готовност да оценят ситуацията в реално време и да преценят дали има реална опасност за пътниците и екипажа на борда.

Самолетът е бил ескортиран до въздушното пространство край границата с Турция. По информация, три летища са отказали приемането му, след което машината е променила курса и е кацнала безопасно на летище Бургас.

По данни от екипажа, предадени на командните пунктове, не става дума за отвличане, а по-скоро за технически проблем, който предстои да бъде изяснен посочи полк. Орлов пред bTV

Той допълни, че при реална заплаха процедурите предвиждат принудително насочване и кацане на най-близкото възможно летище.

В авиобаза "Граф Игнатиево“, колкото и да е малка вероятността за ситуация като на 11 септември 2001 г., ние сме готови да въздействаме. Екипажите ни тренират редовно за ситуации от този тип, включително и при най-тежките хипотези, за да се гарантира безопасността на гражданите заяви още ком. Методи Орлов пред bTV

По случая не се съобщава за пострадали, а обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват.