Плаващият музикален фонтан в Поморие започва лятната си шоу програма. Впечатляващото съоръжение в морето, закотвено на 25 метра от брега, отново ще радва жителите и гостите на града през това лято.

Плаващият музикален фонтан "Окъпан в светлина“ се намира на крайбрежната пешеходна алея на улица "Пейо К. Яворов“. Веднага след залез слънце водното шоу ще започне да впечатлява публиката със своята мащабна светлинна и водна хореография.

Въздействащата лятна атракция ще стартира официално своите изпълнения тази вечер. Организаторите канят всички желаещи да се потопят в незабравими морски емоции и да се насладят на комбинацията от танц, музика и цветове под открито небе.

През целия летен сезон плаващият фонтан ще запази утвърдения си и добре познат на хората график. Спектаклите ще се провеждат всяко второ денонощие от седмицата – в дните вторник, четвъртък и събота. Програмата ще включва по две тридесетминутни шоута на вечер, като първото започна в 21:30 часа, а второто е насрочено за 22:30 часа.