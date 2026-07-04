Полицай е блъснат от лек автомобил на автомагистрала "Тракия“ в ямболския участък при километър 304 в посока Бургас. Според информацията от полицията той е с повърхностни наранявания.

Инцидентът е настъпил, след като полицейски автопатрул е обезопасил самокатастрофирала кола на магистралата.

Полицаят е блъснат от друг автомобил, който е намалявал скоростта, заради преминаване в района на автопроизшествието. Инцидентът е станал около 18.20 часа снощи. От полицията не уточняват точно как е бил ударен и къде се е намирал в момента на инцидента.

От пресцентъра на ОДМВР – Ямбол съобщиха само, че униформеният е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в ямболската болница. При инцидента той е получил охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. От ОДМВР – Ямбол призовават водачите да бъдат внимателни и да спазват указанията на полицейските служители.