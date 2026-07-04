Продължава операцията по издирването на второто дете, което изчезна във водите на река Струма край кюстендилското село Пастух. Търсенето е подновено от ранните часове на днешния ден, като на мястото работят екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението“, полицията и доброволци. Очаква се пристигането на водолази от София, които да претърсят дъното на реката в дълбокия вир, където момчето е видяно за последно, научи Plovdiv24.bg.

До момента от водите на реката са извадени телата на трима души – мъж и жена от Дупница, както и на едно от децата, което е момиче. По първоначална информация семейството е било на пикник и е ловило риба край вира, когато две от децата започнали да се давят. В опит да ги спасят, бабата на 64 години и дядото на 57 години скочили във водата, но и двамата са загубили живота си. Мястото, на което е станал инцидентът, е обособено като къмпинг, а дълбочината на реката в този район достига около 8–10 метра.

За случилото се е станало ясно, след като преминаващ с автомобил мъж открил на пътя уплашено и плачещо 6-годишно момченце, което е братовчед на издирваните деца. След като видяло какво се случва, то успяло да излезе на пътя и разказало за инцидента, след което веднага е бил подаден сигнал до спешните служби. Детето е в добро състояние, но в шок. Действията по откриването на второто момче продължават.