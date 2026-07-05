Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи Матео Беретини в един от най-очакваните двубои от програмата. Българинът демонстрира отлична игра и заслужено се наложи над италианеца, с което си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.

Тенисистът ни достигна до тази фаза след две впечатляващи победи. Той започна участието си с чист успех над австралиеца Дейн Суини (7-6, 6-3, 7-5), а във втория кръг преодоля 15-ия поставен Якуб Меншик в четири сета. В мача срещу чеха Димитров показа изключителна психическа зрялост, като успя да спаси цели 13 от 15-те възможности за пробив, пред които бе изправен. Българинът, който бе полуфиналист тук през 2014 г., изглежда напълно възстановен от контузията, която го принуди да се откаже на същия корт преди година срещу Яник Синер.

От другата страна на мрежата застана Матео Беретини, който напомня за формата си от 2021 г., когато достигна до финала на Уимбълдън. Италианецът премина през истински тест в първия кръг, побеждавайки Стан Вавринка в мач с четири тайбрека, а след това се справи и с 20-ия поставен Артур Фис със 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Беретини разчита на мощния си начален удар, като в първите два кръга е постигнал средно по 22.5 аса на мач и е спечелил 82% от точките на свой първи сервис.